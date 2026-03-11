Almanacco 11 marzo | Accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

L'11 marzo è segnato da eventi storici, compleanni di personaggi noti e ricorrenze religiose. Durante questa giornata, vengono ricordate invenzioni importanti e avvenimenti che hanno lasciato un segno nel passato. Si menzionano anche curiosità e fatti insoliti collegati a questa data, offrendo uno sguardo sulle diverse sfaccettature della giornata.

Dai compleanni vip alle invenzioni che hanno rivoluzionato la storia dell'umanità, arrivando fino a ricordare gli accadimenti straordinari e più curiosi. Ecco cosa è successo nel corso dei secoli oggi mercoledì 11 marzo, 70° giorno del calendario gregoriano. Mancano 295 giorni alla fine dell'anno. Santo del giorno: San Pione. Proverbio: "L'acqua di marzo è peggio delle macchie ne' vestiti" 1917 – Baghdad cade sotto il controllo delle forze anglo-indiane comandate dal generale Frederick S. Maude 1941 – Seconda guerra mondiale: il presidente degli Stati Uniti Franklin Delano Roosevelt firma una legge che permette di inviare aiuti militari agli Alleati sotto forma di prestiti Patricio Aylwin presta giuramento come primo presidente democraticamente eletto del Cile dal 1973. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Articoli correlati

Almanacco | Mercoledì 11 Marzo: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giornoL'Organizzazione mondiale della sanità dichiara la pandemia da coronavirus: ricorrenze, avvenimenti, santo e proverbio del giorno Mercoledì 11 Marzo...

Contenuti e approfondimenti su Almanacco 11 marzo Accadde oggi...

Temi più discussi: Almanacco | Mercoledì 11 Marzo: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; Almanacco | Venerdì 6 marzo: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; Almanacco 8 marzo | Accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; social - VeronaSera.

Almanacco | Mercoledì 11 Marzo: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giornoL'Organizzazione mondiale della sanità dichiara la pandemia da coronavirus: ricorrenze, avvenimenti, santo e proverbio del giorno ... modenatoday.it

Mercoledì 11 Marzo | oroscopo, almanacco e curiosità del giornoIl 11 marzo è il 70º giorno del calendario gregoriano. Chi è nato oggi è riflessivo e profondo, con una forte capacità di analisi e una naturale inclinazione alla ricerca di equilibrio. È una persona ... trevisotoday.it

LabTv. . #BuongiornoLab. L'almanacco e l'oroscopo del 10 Marzo facebook