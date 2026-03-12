Per la prima volta a teatro in Italia | L’Empireo The Welkin di Lucy Kirkwood

Giovedì 19 marzo alle 20.30 al Teatro Sociale di Como si tiene per la prima volta in Italia lo spettacolo L’Empireo, scritto da Lucy Kirkwood. La messa in scena, diretta da Serena Sinigaglia, è uno spettacolo corale che affronta le tematiche di genere con un testo coinvolgente e senza retorica. L’evento rappresenta un debutto nazionale per questa produzione teatrale.

Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: Herbert Ballerina ha i piedi pelosi (4), Nek non c'è (5), Lodigiani urla no alle corna (8) Giovedì 19 marzo alle ore 20.30 il Teatro Sociale di Como presenta L’Empireo, spettacolo corale diretto da Serena Sinigaglia, regista fra le più apprezzate del teatro italiano, per riflettere sulle tematiche di genere senza retorica grazie a un testo militante, avvincente e divertente. Lo spettacolo è tratto da The Welkin della pluripremiata drammaturga inglese Lucy Kirkwood, un testo contemporaneo, ma ambientato nell’Inghilterra rurale del Settecento, che affronta le questioni fondamentali della vita delle donne di ogni epoca. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Articoli correlati

'Terapia al contrario', per la prima volta a teatro lo spettacolo di Luca MazzucchelliLuca Mazzucchelli, psicologo, psicoterapeuta, giornalista pubblicista e vicepresidente dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia, porta per la...

Leggi anche: Al Teatro delle Spiagge di Firenze prima assoluta del nuovo spettacolo di Andrea Muzzi "Sarà la prossima volta"