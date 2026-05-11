Allievi Carabinieri al via le prove scritte | attesi migliaia di candidati nel casertano
Sono iniziate a Santa Maria Capua Vetere le prove scritte del concorso pubblico per l’assunzione di 3.081 allievi in ferma quadriennale dell’Arma dei Carabinieri. Il concorso, annunciato il 7 marzo scorso sul portale nazionale InPA, prevede la partecipazione di migliaia di candidati provenienti da diverse parti della regione. Le prove si svolgono presso una struttura dedicata nel comune casertano.
Entrano nel vivo a Santa Maria Capua Vetere le prove del concorso pubblico per il reclutamento di 3.081 allievi in ferma quadriennale dell’Arma dei Carabinieri, pubblicato lo scorso 7 marzo sul portale nazionale InPA.Una selezione particolarmente attesa che, anche quest’anno, richiama migliaia di.🔗 Leggi su Casertanews.it
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