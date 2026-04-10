Concorso per allievi carabinieri | nel casertano una delle sedi per la prima prova

Nel territorio casertano si svolge la prima prova del concorso pubblico per allievi carabinieri, finalizzato al reclutamento di 3.000 candidati. La selezione prevede diverse fasi e si svolge in più sedi distribuite sul territorio. La prima prova si tiene in una delle strutture designate, mentre i partecipanti sono chiamati a sostenere gli esami secondo le modalità stabilite dal bando. La pubblicazione dei risultati è attesa nelle prossime settimane.

Si rende noto che, nell’ambito del concorso pubblico, per esami e titoli, finalizzato al reclutamento di 3.081 allievi Carabinieri in ferma quadriennale, la prova scritta di selezione avrà luogo a decorrere dal 20 aprile 2026. La prova si svolgerà in forma decentrata nelle città di Roma, Padova. 🔗 Leggi su Casertanews.it Concorso per il reclutamento di allievi Carabinieri, le informazioni sulla prova scrittaSi rende noto che, nell’ambito del concorso pubblico, per esami e titoli, finalizzato al reclutamento di 3. Leggi anche: Concorso per il reclutamento di 3.081 allievi Carabinieri in ferma quadriennale – Svolgimento della prova scritta di selezione Temi più discussi: Concorso Ispettori Allievi Marescialli Carabinieri 2026: 898 posti - Studia per la prova scritta di italiano; Carabinieri, la prova scritta del concorso si terrà il 20 aprile; Concorso per 3.081 allievi Carabinieri, ecco la data della prova scritta; Concorso per il reclutamento di 3.081 allievi carabinieri in ferma quadriennale: prove anche a Catania. Concorso per 3.081 allievi carabinieri, al via la prova scritta: calendario e sedi in tutta ItaliaPrende il via la fase operativa del concorso pubblico per il reclutamento di 3.081 allievi carabinieri in ferma quadriennale. L’Arma ... immediato.net Concorso Allievi Carabinieri: al via le prove scritte per 3.081 postiConcorso Allievi Carabinieri: le prove scritte per 3.081 posti partono il 20 aprile. Scopri come verificare la tua sede d'esame e gli orari. quotidianodiragusa.it Radio1 Rai. . Nuovo album della cantautrice @ditonellapiaga, appena uscito. Un titolo conteso “Miss Italia”, sul quale pesa un ricorso d’urgenza dell’organizzazione del concorso di bellezza. @mirimauti - facebook.com facebook Tra i finalisti del più importante concorso di fotogiornalismo mondiale brilla il talento di una giovane italiana che documenta le comunità emarginate, dalle foreste tedesche alle terre indigene colombiane x.com