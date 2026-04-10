Concorso carabinieri | al via le prove scritte per 3.000 allievi in ferma quadriennale

Sono iniziate le prove scritte del concorso per l’Arma dei Carabinieri, che prevede l’assunzione di 3.081 allievi in ferma quadriennale. Le selezioni riguardano candidati provenienti da diverse regioni e si svolgono in diverse città italiane. La prima fase si concentra sui test di preselezione, che verificano le competenze di base dei partecipanti. La procedura prosegue con le successive prove e le eventuali fasi di selezione.

L’Arma dei Carabinieri dà il via alla prima fase delle selezioni per il reclutamento di 3.081 nuove unità. La prova scritta di selezione, prevista dall’articolo 8 del bando di concorso pubblico per esami e titoli, avrà infatti inizio a decorrere dal 20 aprile 2026, segnando un passaggio. 🔗 Leggi su Brindisireport.it Concorso per il reclutamento di 3.081 allievi carabinieri in ferma quadriennale: prove anche a CataniaNell’ambito del concorso pubblico per esami e titoli, finalizzato al reclutamento di 3. Concorso per il reclutamento di 3.081 allievi carabinieri in ferma quadriennaleNell’ambito del concorso pubblico per esami e titoli, finalizzato al reclutamento di 3. Temi più discussi: Carabinieri: concorso al via per il reclutamento di oltre 3mila allievi; Carabinieri, concorso per oltre tremila allievi: la prova scritta al via dal 20 aprile; Carabinieri, concorso per 3.081 allievi: prova scritta al via dal 20 aprile; Concorso per 3.081 Allievi Carabinieri: al via le prove scritte dal 20 aprile. Concorso per 3.081 allievi carabinieri, al via la prova scritta: calendario e sedi in tutta ItaliaPrende il via la fase operativa del concorso pubblico per il reclutamento di 3.081 allievi carabinieri in ferma quadriennale. L’Arma ... immediato.net CONCORSO CARABINIERI Concorso Carabinieri, ci siamo: al via la prova scrittaPrende il via il concorso pubblico per esami e titoli finalizzato al reclutamento di 3.081 allievi Carabinieri in ferma quadriennale ... statoquotidiano.it Concorso Carabinieri, prova scritta al via anche in Puglia: Bari tra le sedi per oltre 3mila allievi. http://www.brindisisera.it/dettaglio.aspid_dett=62050&id_rub=294 - facebook.com facebook