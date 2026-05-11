Due donne sono state denunciate a Brusimpiano dopo il sequestro di circa 40 cuccioli in un allevamento abusivo gestito senza autorizzazioni. La Guardia di Finanza ha trovato i cani in condizioni critiche, molti di loro feriti o denutriti, tra yorkshire e maltesi. L’attività illegale, portata avanti senza rispetto delle normative sanitarie e di benessere animale, è stata scoperta durante un controllo di routine.

È di due donne denunciate e quaranta cuccioli sequestrati il bilancio di un’operazione condotta dalla Guardia di Finanza a Brusimpiano (Varese). Un allevamento abusivo di cani, privo di autorizzazioni e in condizioni igienico-sanitarie gravemente compromesse, è stato individuato e sottoposto a sequestro. Gli animali, in stato di denutrizione e privi di microchip, venivano venduti online alimentando un mercato illecito. Operazione congiunta tra Guardia di Finanza e ATS Insubria Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’intervento si è svolto nel comune di Brusimpiano (VA), dove i militari, con il supporto del Dipartimento Veterinario dell’ATS Insubria, hanno scoperto un allevamento abusivo di cani.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Allevamento 'horror' a Brusimpiano, yorkshire e maltesi feriti, denutriti e venduti: denunciate 2 donne

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