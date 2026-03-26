A Milano, oggi, è stata diramata un’allerta arancione a causa di vento forte. Per motivi di sicurezza, sono stati chiusi tutti i parchi e i cimiteri presenti in città. La decisione riguarda l’intera giornata e si basa su previsioni meteorologiche che segnalano condizioni di vento intenso. La protezione civile monitora costantemente la situazione.

Milano, 26 marzo 2026 – Scatta l’allerta arancione per rischio vento forte in città: oggi saranno chiusi i parchi e i cimiteri. Già ieri il Centro monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia aveva diramato un’allerta gialla (ordinaria), trasformatasi i n arancione (moderata) a partire dalle 6 di questa mattina, 26 marzo, fino alle 21, con possibili raffiche di vento fino a 90 chilometri orari. Necessaria la chiusura dei parchi della città per tutta la giornata; resteranno di conseguenza chiuse le scuole che si trovano al loro interno e i musei, le attività commerciali, le biblioteche e i servizi sociali, ad esempio il Museo di Storia Naturale, il Planetario, le biblioteche del Parco Sempione, Chiesa Rossa e Villa Litta, i Centri di aggregazione multifunzionali e i Centri diurni disabili che si trovano all’interno dei parchi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Allerta meteo arancione per forte vento, a Milano chiusi tutti i parchi e i cimiteri

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