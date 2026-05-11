Allerta vento | arancione in Romagna gialla anche su Parma

La Protezione Civile regionale ha diramato un’allerta vento di livello arancione in Romagna e gialla anche su Parma, valida dalle 00:00 del 12 maggio alle 00:00 del 13 maggio 2026. La nuova fase di maltempo interessa l’intera regione, con criticità differenziate in base alle aree coinvolte. Le autorità invitano alla prudenza e al rispetto delle indicazioni fornite per limitare eventuali rischi legati alle condizioni meteorologiche.

Nuova fase di maltempo in Emilia-Romagna. La Protezione Civile regionale ha emesso un’allerta meteo per vento forte valida dalle 00:00 del 12 maggio fino alle 00:00 del 13 maggio 2026, con livelli di criticità differenziati sul territorio.È stata diramata allerta arancione per vento nelle.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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