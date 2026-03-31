L’Umbria nella morsa del ‘gelo’ primaverile | vento e neve l’allerta passa da gialla ad arancione

L’Umbria è stata colpita da vento e neve, causando un aumento del livello di allerta meteo da gialla ad arancione. La regione si trova in una fase di emergenza a causa delle condizioni atmosferiche avverse. Le autorità hanno rafforzato le misure di vigilanza e monitorano attentamente la situazione. La perturbazione ha interessato diverse zone, provocando disagi e difficoltà alla circolazione.

Perugia, 31 marzo 2026 – Vento e neve mettono paura all’Umbria e così l’allerta passa da gialla ad arancione. Il provvedimento riguarda tutte quelle aree della regione a ridosso dell’Appennino che segna il confine con le Marche. Stesso livello anche per il rischio neve nell'area Chiani-Paglia, i settori sud-orientali. Lo indica il sito della Protezione civile dell' Umbria. Quando è in vigore l’allerta. L’allerta arancione sarà valida per tutta la giornata di domani, mercoledì 1 aprile. Le previsioni indicano infatti maltempo fin dal mattino, con precipitazioni sparse lungo l'Appennino, più intense sui versanti orientali e ed in area Sibillini, con possibili «accumuli significativi». 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’Umbria nella morsa del ‘gelo’ primaverile: vento e neve, l’allerta passa da gialla ad arancione Articoli correlati Vento e mareggiate in Toscana: allerta arancione prorogata fino a sabato 10. Gialla per rischio neveAllerta gialla per rischio idrogeologico in corso fino alla mezzanotte di oggi, 9 gennaio, Toscana centro-settentrionale. Maltempo, a Reggio Calabria l'allerta passa da rossa-arancione a gialla: previste pioggeNuovo avviso diramato dalla Protezione civile regionale dopo il passaggio del ciclone Harry che ha creato danni soprattutto nella zona jonica reggina... Una raccolta di contenuti su L'Umbria nella morsa del 'gelo'... Temi più discussi: Umbria nella morsa del freddo, neve e temperature a picco; L’Italia nella morsa del maltempo, in arrivo venti di burrasca e mareggiate sulle coste; Maltempo, il Sud nella morsa del freddo: allerta gialla in Puglia, Calabria e Sicilia; Caro carburanti: l’Umbria sfonda il muro dei 2 euro. Autotrasporto al collasso. Ferrovie, l’Umbria nella morsa: i treni francesi sulla Direttissima, per noi resta solo la linea lentaPerugia, 14 marzo 2026 – Arrivano i treni francesi sulla Direttissima e la Regione per questo ha deciso di sospendere temporaneamente l’approvazione dell’Accordo quadro 2026-2031 con Rete ferroviaria ... lanazione.it Umbria nella morsa del freddo, neve e temperature a piccoLa temperatura si è avvicinata allo zero anche nella parte centrale della giornata ... msn.com Scatenata la stagione 2026 del Motorally e Raid TT. Quattro doppie date dalla Liguria all’Umbria, passando per Sardegna e Abruzzo. 300 al via, affermazione di Pietro Degiacomi per l’onore di Africa Dream, la Squadra che fattura i risultati anche del fratello P - facebook.com facebook #RASSEGNASTAMPA #UMBRIA #31MARZO UMBERTIDE: arrestato 17enne, progettava strage a scuola CORCIANO: Storico! Mattarella firma il decreto: da oggi è Città VOLI: Stangata di Pasqua, prezzi raddoppiati Tutte le news su @umbriaOn x.com