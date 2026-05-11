Allegri punta sul lavoro | l’obiettivo è la sfida a Genova

L’allenatore ha dichiarato di puntare sul lavoro quotidiano come strategia principale, con l’obiettivo di preparare la squadra alla prossima sfida a Genova. Durante l’ultima partita, si è notato un miglioramento nel secondo tempo, che ha portato alcuni aspetti positivi dal punto di vista tattico. Tuttavia, resta da risolvere la fragilità difensiva emersa nel primo tempo contro l’Atalanta.

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? Punti chiave Come può Allegri correggere la fragilità difensiva mostrata contro l'Atalanta?. Quali aspetti tattici del secondo tempo hanno convinto il mister?. Cosa deve cambiare in campo per non ripetere lo sbandamento iniziale?. Come influirà il risultato di Genova sulle ambizioni europee del club?.? In Breve Misteri a Villa Borghese con Buonvino su Raiuno giovedì 7 maggio ore 21:30. Serie Il Club su RaiPlay dall'8 maggio con focus sulle canzoni. Roberta Valente in La domenica su Raiuno alle 21:30 su tema Notaio. Terza stagione di Nella Mente di Narciso su RaiPlay dal 9 aprile. Dopo il recente ko subito in casa contro l’Atalanta, Massimiliano Allegri punta tutto sul lavoro settimanale per preparare l’imminente sfida a Genova, fondamentale per le ambizioni europee del club.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Allegri punta sul lavoro: l’obiettivo è la sfida a Genova ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Sfida nazionale: la sindaca di Genova punta a MeloniLa sindaca di Genova ha aperto uno scenario inedito, dichiarando che non escluderebbe una sfida elettorale contro la presidente del Consiglio Giorgia... Prato, il centrodestra sfida il passato: Banchelli punta sul lavoro? Cosa sapere Il centrodestra guida Gianluca Banchelli sfida il passato a Prato il 24 e 25 maggio. Argomenti più discussi: Allegri: Sprecato un jolly, ma non possiamo buttare dieci mesi di lavoro. Niente ansia; Il Milan si aggrappa ad Allegri, 11 volte nelle ultime 12: Max sa come si fa; Allegri e la Champions del Milan a rischio: Non possiamo buttare 10 mesi di lavoro così; Il Milan crolla a Sassuolo, Allegri: Non possiamo buttare 10 mesi di lavoro. Champions a rischio: la nuova classifica.