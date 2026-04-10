Sfida nazionale | la sindaca di Genova punta a Meloni

La sindaca di Genova ha dichiarato di non escludere una candidatura contro la presidente del Consiglio alle prossime elezioni. La sua presa di posizione ha suscitato attenzione nel panorama politico, aprendo un possibile confronto elettorale a livello nazionale. La dichiarazione è arrivata in un momento di discussioni e analisi sulle future sfide politiche del Paese. Nessuna conferma ufficiale è stata data riguardo a una candidatura concreta.

La sindaca di Genova ha aperto uno scenario inedito, dichiarando che non escluderebbe una sfida elettorale contro la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Salis ha espresso l’idea che una candidatura nazionale contro l’attuale guida del governo rappresenterebbe un’opzione concreta da valutare, ammettendo come poco sincero il rifiuto di tale ipotesi qualora le venisse chiesto di impegnarsi in una battaglia unitaria. Il nuovo profilo dell’opposizione e la sfida al governo. L’attenzione politica si è spostata improvvisamente sulla prima cittadina ligure, vista da diverse analisi internazionali come una figura emergente capace di ridefinire i rapporti di forza nel nazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sfida nazionale: la sindaca di Genova punta a Meloni Silvia Salis l’anti-Meloni? La sindaca di Genova apre a una candidatura nazionale: «Se me lo chiedessero, ci penserei»Silvia Salis non chiude del tutto alla possibilità di una futura candidatura nazionale e, anzi, ammette che prenderebbe in considerazione... Leggi anche: Silvia Salis si dice “disponibile” a sfidare Giorgia Meloni: la sindaca di Genova e l’idolatria del sé Temi più discussi: San Fele tra i borghi più belli d’Italia; Nuovo sondaggio: Silvia Salis è la sfidante più forte contro Giorgia Meloni; La sfida al centro di Ora! Boldrin: Calenda e Marattin? Pronti a dialogo ma niente alleanze se rimarranno differenze radicali. Venezia? Mi candido oltre le ideologie; San Vito, il centrodestra si spacca: Errico sfida i partiti e si ricandida da donna libera. La sfida di Enna, nel Pd Roma riflette sulla candidatura dell’eterno CrisafulliPALERMO – Il termometro a Enna in questi giorni si è fermato sui sette gradi ma nel Partito democratico del capoluogo più alto d’Europa la temperatura rischia di salire repentinamente. Effetto delle d ... livesicilia.it Silvia Salis non esclude la sfida a Giorgia Meloni: Pronta a candidarmi«Se mi chiedessero di candidarmi contro Giorgia Meloni? Sarebbe una bugia dire che non lo prenderei in considerazione. Quest’attenzione nazionale mi lusinga». Lo dice Silvia Salis, rispondendo a Bloom ... msn.com Comune di Anzio. . A Villa Sarsina il convegno nazionale “Pinete in pericolo: una sfida territoriale. Contrasto alla cocciniglia tartaruga tra ricerca, governance e strategie operative”, dedicato a uno dei temi ambientali più urgenti per le città costiere e per il territo - facebook.com facebook #Conte- #Allegri, un caso... Nazionale: dalla sfida Scudetto #Napoli- #Milan a quella per la guida dell’Italia x.com