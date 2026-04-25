Prato il centrodestra sfida il passato | Banchelli punta sul lavoro

A Prato, il centrodestra si prepara alle elezioni del 24 e 25 maggio con Gianluca Banchelli come candidato sindaco. La coalizione si concentra sulla questione del lavoro, cercando di offrire un’alternativa alla gestione precedente, che era sotto amministrazione commissariale. L’obiettivo è presentare un progetto basato su nuove proposte per il settore occupazionale, in vista delle imminenti consultazioni elettorali.

? Cosa sapere Il centrodestra guida Gianluca Banchelli sfida il passato a Prato il 24 e 25 maggio.. La coalizione punta sul lavoro per superare la gestione commissariale della precedente amministrazione.. Il 24 e il 25 maggio prossimi, Prato si prepara al voto con la coalizione di centrodestra guidata da Gianluca Banchelli, la cui lista di Fratelli d’Italia è stata ufficialmente presentata da Matteo Mazzanti. Il presidente provinciale del partito ha delineato una strategia basata sulla competenza tecnica e sul lavoro concreto, distanziandosi nettamente dai modelli politici tradizionali caratterizzati da eccessiva esposizione mediatica e scarsa sostanza operativa.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Prato, il centrodestra sfida il passato: Banchelli punta sul lavoro Notizie correlate Elezioni comunali a Prato: Banchelli candidato sindaco del centrodestra. Sfida BiffoniPRATO – E’ ufficiale la candidatura di Gianluca Banchelli per centrodestra in vista delle Comunali a Prato (24-25 maggio). Elezioni comunali, il centrodestra punta su Gianluca BanchelliI due si erano “sfidati” a distanza alle scorse regionali, facendo incetta di voti nelle liste dei rispettivi partiti. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Comunali: ufficiale, Banchelli per il centrodestra sfida Biffoni a Prato; Elezioni Prato, un manager come anti Biffoni: FdI sceglie Banchelli; Elezioni comunali a Prato: Banchelli candidato sindaco del centrodestra. Sfida Biffoni; Comunali, a Prato la sfida Biffoni-Banchelli dopo il commissariamento. Elezioni comunali a Prato: Banchelli candidato sindaco del centrodestra. Sfida BiffoniE' ufficiale la candidatura di Gianluca Banchelli per centrodestra in vista delle Comunali a Prato (24-25 maggio). Punteremo su sicurezza e sviluppo economico - ha detto Banchelli, dirigente di Fdi - ... firenzepost.it Comunali, a Prato la sfida Biffoni-Banchelli dopo il commissariamentoRoma, 15 apr. (askanews) – A una manciata di giorni dalla scadenza per la presentazione delle liste e ad appena una quarantina dal voto, centrodestra e centrosinistra pratesi trovano la quadra, nei ri ... askanews.it Venerdì 8 maggio sarò a Perugia con il mio spettacolo La sciagura, nello splendido contesto dell’Auditorium San Francesco al Prato, dove mi sono già esibito due anni fa. Vi aspetto! ` - : - facebook.com facebook In #A11, code per traffico intenso tra Firenze ovest e Prato est e in uscita a Prato ovest in direzione Pisa. #viabiliTOS #viabiliFI x.com