L’allenatore ha dichiarato di non vedere problemi con alcuni giocatori chiave e ha sottolineato che, al momento, l’obiettivo principale è la squadra nel suo complesso. Ha commentato che non ci sono questioni da risolvere con alcuni attaccanti e portieri, affermando che la priorità è mantenere l’unità del gruppo. La sua presa di posizione arriva dopo un periodo di discussioni sulla rosa e le recenti prestazioni.

"Non c'è un problema Leao, Nkunku, Fullkrug, Gabbia o Maignan, in questo momento priorità è la squadra. Rafa ha avuto situazioni sfavorevoli stasera, come del resto accaduto la scorsa partita. E' un momento così di un giocatore importante, la prossima sarà squalificato e dovremo capire come affrontare la partita". Massimiliano Allegri sembra quasi sconsolato ai microfoni di Dazn, dopo la pesantissima sconfitta interna del Milan contro un' Atalanta senza particolari obiettivi se non quello di giocare a calcio. Non gioca invece il Diavolo, per 75 minuti più che imbarazzante prima di un finale disperato. La classifica ora si fa critica: i rossoneri sono sì ancora quarti, ma con 5 sconfitte nelle ultime 8 partite e un'impressione generale di sbando la Roma, a pari punti, sembra aver messo la freccia.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Allegri, "l'ho sempre detto": lo sfogo tombale sul Milan

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Perché Allegri AMA il DIFETTO di Leão (e cosa comporta)

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“Mai detto o Mammucari o me. Gli ho detto ‘sei un pirla’. Ho sempre accettato tutte le sue proposte. Ma ora quando ho un ospite non entra più. Iodice tornerà a Domenica In”: parla Mara VenierTensioni dietro le quinte dopo l’ultima puntata di “Domenica In” e gli interventi di Teo Mammucari che non sono affatto piaciuti alla conduttrice?...

Argomenti più discussi: Allegri dopo Milan-Atalanta: Siamo in un momento di difficoltà, ho sempre detto che la Champions non era sicura; Milan, Allegri: Non dobbiamo farci prendere dall'ansia, se no rischiamo il lavoro di mesi; Sono io responsabile, Allegri si prende colpa dopo Milan-Atalanta (e Tare parla a tifosi); Allegri e la crisi del Milan: Sono io il responsabile. Tare: Problema mentale.

#Chiellini su #Allegri: Il #Milan ha fatto buon campionato e ha fatto sognare di poter stare dietro all’ #Inter. Io ho creduto a quello che ha sempre detto Max, che l’obiettivo vero fosse la Champions. A parte il Como mi pare che la classifica rispecchi la griglia d’i x.com

Allegri ha detto a Milan TV: Abbiamo ancora il nostro destino tra le mani. Abbiamo bisogno dello spirito dell'ultima mezz'ora. reddit