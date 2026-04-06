Igli Tare, direttore sportivo del Milan, ha commentato la stagione di Rafael Leao in vista della partita contro il Napoli. Durante un'intervista prepartita, Tare ha detto che il portoghese viene spesso discusso, quasi ogni settimana, e ha aggiunto che gli infortuni sono stati il principale problema per il giocatore. La sua presenza in campo è stata spesso condizionata dai problemi fisici, influenzando le sue prestazioni.

Tra pochi minuti comincerà il secondo tempo di Napoli-Milan e, con ogni probabilità, vedremo il ritorno in campo di Rafael Leao. Dopo aver saltato l'ultima di Serie A contro il Torino, il portoghese non è andato in Nazionale per curare il problema fisico che lo tormenta da diversi mesi. Nei giorni di riposo concessi da Massimiliano Allegri, Leao è tornato in Portogallo per seguire un nuovo percorso di cure che sembra aver dato i suoi frutti. Un po' a sorpresa, il 10 del Diavolo è infatti stato convocato per la gara col Napoli e ora potrebbe essere un'arma letale per il secondo tempo. Rimanendo in tema, nel prepartita del big match, il ds rossonero Igli Tare ha parlato proprio di Leao ribadendo le sue qualità nonostante la stagione non felice. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Tare non ci sta: “Parliamo quasi ogni settimana di Leao. Il suo problema sono stati gli infortuni”

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Serie A, Napoli-Milan 0-0 dopo 45': sfida per riaprire il campionato Juve-Genoa 2-0 i bianconeri staccano la Roma. Lecce-Atalanta 0-3. Udinese-Como 0-0. Ieri: Inter-Roma 5-2: i nerazzurri dilagano e vanno a +9 dal Milan. Segui la cronaca testuale su Rainew facebook

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