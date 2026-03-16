Leao esce dal campo polemizzando con Allegri in Lazio Milan il labiale di Tare dalla tribuna

Durante la partita tra Lazio e Milan, Leao è uscito dal campo visibilmente polemico, scambiando parole con Allegri. Dalla tribuna, si è evidenziato anche un labiale di Tare, il direttore sportivo rossonero, che ha attirato l’attenzione. La sconfitta contro la Lazio ha generato discussioni e tensioni all’interno del club, lasciando pesanti conseguenze anche sul piano emotivo.

Mercato Napoli, Di Gennaro svela: «Mi aspetto questi colpi per l’anno prossimo». A chi si è riferito Boga ha stregato la Juventus: nessun dubbio sul riscatto! Da separato in casa al Nizza a trascinatore dei bianconeri, dentro al suo magic moment Calciomercato Torino: lascerà i granata in estate. Futuro già definito, svelato il piano del club per questo giocatore. Tutti i dettagli Lecce, Sticchi Damiani: «Campionato difficile, ma abbiamo chance importanti di salvarci. Sui 118 anni di storia del club.» Infortunio Buksa, c’è lesione! L’esito degli esami strumentali: il comunicato dell’Udinese Parma, Pellegrino il dominatore dell’aria: i colpi di testa dell’argentino sono l’arma in più! Il dato impressionante Mercato Napoli, Di Gennaro svela: «Mi aspetto questi colpi per l’anno prossimo». 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Leao esce dal campo polemizzando con Allegri in Lazio Milan, il labiale di Tare dalla tribuna Articoli correlati Lazio-Milan, rissa Allegri-Leao? Il labiale di Tare in tribuna: il caos è totaleAl minuto 67 di Lazio-Milan succede quello che nel calcio moderno capita sempre più spesso: l’ego batte la squadra. Sostituzione Leao, rabbia del portoghese in Lazio Milan: la reazione di Maignan, il gelo con Allegri e quell’espressione di Tare in tribuna. Cos’è successoMassara a Sky: «Oggi una partita molto importante, questo club non rinuncerà mai a fare mercati coerenti!» Sostituzione Leao, rabbia del portoghese... Tutti gli aggiornamenti su Lazio Milan Temi più discussi: Leao contro Pulisic e Allegri: ecco cos’è successo; Leao non accetta il cambio, Allegri lo abbraccia ma lui si divincola e va in panchina: Lasciami su; Allegri lo sostituisce, Leao 'rifiuta' l'abbraccio: cos'è successo in Lazio-Milan; Lazio-Milan, Leao furioso per il cambio rifiuta l'abbraccio di Allegri. Lazio-Milan, caso Leao: il portoghese furioso per il cambio, Allegri getta acqua sul fuocoCi sono momenti in una stagione in cui la tensione agonistica supera il livello di guardia, trasformando una normale scelta tecnica in un caso mediatico ... gonfialarete.com Biasin difende Leao: Ha dei limiti evidenti, ma ha anche tanti pregi. Se il Milan ha perso contro la Lazio non si può dire che è solo colpa suaPresente negli studi di Pressing, Fabrizio Biasin ha commentato così il rendimento di Rafael Leao: Leao ha dei limiti evidenti, ma ha anche tanti pregi. Senza Leao negli ultimi ... milannews.it Motta decisivo, De Winter soffre. Isaksen sgasa, Estupinan mangiato: pagelle Lazio-Milan - facebook.com facebook Lazio-Milan 1-0, Pazzini: "Era un'occasione davvero grande e Leao non può avere un atteggiamento così" x.com