Allegri | Furlani è venuto negli spogliatoi Il risultato non è dipeso dalla contestazione

Da pianetamilan.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al termine del secondo tempo di Milan-Atalanta, l’allenatore del Milan ha commentato l’incontro in diretta a SkySport. Ha riferito che il presidente della società è entrato negli spogliatoi, precisando che il risultato non è stato influenzato dalla contestazione. La partita si è conclusa con un risultato che ha coinvolto entrambe le squadre, senza che l’intervento del presidente abbia avuto effetti diretti sugli esiti.

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Terminata la sfida tra il Milan e l'Atalanta: rossoneri e nerazzurri si sono affrontati a San Siro per la partita valida per la 36^ giornata del campionato di Serie A 2025-26. Tante le parole dei protagonisti dopo il triplice fischio di Zufferli: ha parlato a 'SkySport' Massimiliano Allegri, allenatore rossonero. "Non abbiamo più possibilità di sbagliare. C’è poco da spiegare". Possibile ritiro prima del Genoa? "Farò il programma della settimana. Per quanto riguarda Furlani è venuto negli spogliatoi. Il risultato non è dipeso dalla contestazione: dopo essere partiti bene abbiamo preso un gol dove non siamo stati bravi e reattivi.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Allegri: “Furlani è venuto negli spogliatoi. Il risultato non è dipeso dalla contestazione”
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