Al termine del secondo tempo di Milan-Atalanta, l’allenatore del Milan ha commentato l’incontro in diretta a SkySport. Ha riferito che il presidente della società è entrato negli spogliatoi, precisando che il risultato non è stato influenzato dalla contestazione. La partita si è conclusa con un risultato che ha coinvolto entrambe le squadre, senza che l’intervento del presidente abbia avuto effetti diretti sugli esiti.

Terminata la sfida tra il Milan e l'Atalanta: rossoneri e nerazzurri si sono affrontati a San Siro per la partita valida per la 36^ giornata del campionato di Serie A 2025-26. Tante le parole dei protagonisti dopo il triplice fischio di Zufferli: ha parlato a 'SkySport' Massimiliano Allegri, allenatore rossonero. "Non abbiamo più possibilità di sbagliare. C’è poco da spiegare". Possibile ritiro prima del Genoa? "Farò il programma della settimana. Per quanto riguarda Furlani è venuto negli spogliatoi. Il risultato non è dipeso dalla contestazione: dopo essere partiti bene abbiamo preso un gol dove non siamo stati bravi e reattivi.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Allegri: “Furlani è venuto negli spogliatoi. Il risultato non è dipeso dalla contestazione”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Milan, Allegri risponde alla contestazione contro Furlani: “Ecco cosa succede in società”Il clima rovente intorno a Milan-Atalanta non poteva che essere anche uno dei temi della conferenza stampa di Massimiliano Allegri.

Leggi anche: Milan, Tare e Allegri verso l'addio, domenica contestazione contro Furlani, petizione su dimissioni AD raggiunge 33mila firme

Argomenti più discussi: Allegri: Rispondo sul mio futuro e il rientro di Modric! Su Gimenez, Jashari, la petizione contro Furlani…; Allegri: Leao-Pulisic? Dopo la lite c'è la pace. L'Inter ha il destino nelle proprie mani; Milan, Allegri: Non sono preoccupato: bisogna vedere le cose in maniera positiva; Allegri su Ricci: Si è dimostrato molto affidabile sia dal primo minuto che a partita in corso.