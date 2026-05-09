Milan Allegri risponde alla contestazione contro Furlani | Ecco cosa succede in società

Da pianetamilan.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’allenatore del Milan ha parlato in merito alla protesta dei tifosi contro il presidente societario e alla petizione che circola tra i supporter. Durante una conferenza stampa, Allegri ha spiegato le sue posizioni e ha commentato gli ultimi sviluppi all’interno del club. La contestazione è avvenuta in un momento di tensione tra parte della tifoseria e la gestione societaria, con l’attenzione rivolta anche alle recenti decisioni di Furlani.

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Il clima rovente intorno a Milan-Atalanta non poteva che essere anche uno dei temi della conferenza stampa di Massimiliano Allegri. Si, perché per domani è attesa una contestazione dei tifosi contro quanto fatto in questi anni dall'AD rossonero Giorgio Furlani. In più, la petizione per fare dimettere il CEO del Milan è arrivata quasi a quota 40mila firme. "A livello dirigenziale e con la società, al di là dei confronti dove ognuno dice giustamente la sua e non tutti possiamo essere d'accordo, tutti abbiamo l'obiettivo di arrivare in Champions". Questa la risposta di Massimiliano Allegri che poi invita i tifosi al sostegno: "Domani abbiamo bisogno dei tifosi, perché domani tutti insieme dobbiamo cercare di raggiungere questo obiettivo".🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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