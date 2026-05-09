Milan Allegri risponde alla contestazione contro Furlani | Ecco cosa succede in società

L’allenatore del Milan ha parlato in merito alla protesta dei tifosi contro il presidente societario e alla petizione che circola tra i supporter. Durante una conferenza stampa, Allegri ha spiegato le sue posizioni e ha commentato gli ultimi sviluppi all’interno del club. La contestazione è avvenuta in un momento di tensione tra parte della tifoseria e la gestione societaria, con l’attenzione rivolta anche alle recenti decisioni di Furlani.

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