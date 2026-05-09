Milan Allegri risponde alla contestazione contro Furlani | Ecco cosa succede in società
L’allenatore del Milan ha parlato in merito alla protesta dei tifosi contro il presidente societario e alla petizione che circola tra i supporter. Durante una conferenza stampa, Allegri ha spiegato le sue posizioni e ha commentato gli ultimi sviluppi all’interno del club. La contestazione è avvenuta in un momento di tensione tra parte della tifoseria e la gestione societaria, con l’attenzione rivolta anche alle recenti decisioni di Furlani.
Il clima rovente intorno a Milan-Atalanta non poteva che essere anche uno dei temi della conferenza stampa di Massimiliano Allegri. Si, perché per domani è attesa una contestazione dei tifosi contro quanto fatto in questi anni dall'AD rossonero Giorgio Furlani. In più, la petizione per fare dimettere il CEO del Milan è arrivata quasi a quota 40mila firme. "A livello dirigenziale e con la società, al di là dei confronti dove ognuno dice giustamente la sua e non tutti possiamo essere d'accordo, tutti abbiamo l'obiettivo di arrivare in Champions". Questa la risposta di Massimiliano Allegri che poi invita i tifosi al sostegno: "Domani abbiamo bisogno dei tifosi, perché domani tutti insieme dobbiamo cercare di raggiungere questo obiettivo".🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Notizie correlate
Leggi anche: Milan, Tare e Allegri verso l'addio, domenica contestazione contro Furlani, petizione su dimissioni AD raggiunge 33mila firme
Leggi anche: ESCLUSIVA PM | Milan-Atalanta, contestazione in vista: la Curva Sud si unisce alla protesta contro Furlani
Contenuti di approfondimento
Temi più discussi: Allegri dopo Sassuolo-Milan: 'Forse la nostra partita più brutta'; Milan, Allegri: Conviene arrivare secondi per quello che può accadere? Ma no. Ci pensano gli organi competenti; Sassuolo-Milan, le formazioni ufficiali: Grosso sceglie Nzola, Allegri con Nkunku; FLASH - Sassuolo-Milan, Allegri cambia dopo l'intervallo: fuori Nkunku. BOCCIATO.
Milan, Allegri ammette confronti in disaccordo col club, non risponde sul perché del crollo col Sassuolo e dice no alla NazionaleIl tecnico rossonero Allegri pensa al tridente per la gara con l'Atalanta, ritenuta decisiva, e assicura di non avere altri pensieri che centrare la Champions ... sport.virgilio.it
Allegri: Milan in piena lotta Champions. Società? Non mi sono mai sentito soloLe dichiarazioni rilasciate dal tecnico rossonero alla vigilia della sfida con l'Atalanta di Raffaele Palladino ... corrieredellosport.it
#Allegri: “Chi è all'interno del #Milan deve lavorare per il club che ha una storia da difendere e un dna glorioso. Io l'ho riscontrato nei dirigenti ma poi non è facile fare risultati. Importante è che tutti dobbiamo lavorare per il club. Gli obiettivi personali vanno mes x.com
Il Milan si aggrappa ad Allegri, 11 volte nelle ultime 12: Max sa come si fa facebook
[MilanVibes] Giuseppe Riso: "Galliani mi ha dato la Champions League 2007 per una notte. Tevez voleva giocare per l'AC Milan." reddit