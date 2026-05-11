Alle radici del buon vivere per la crescita dei bambini
È stato presentato il programma “AgriCura - Alle radici del buon vivere”, promosso dalla Fondazione Anna Mattioli di Parma. Il progetto si concentra su temi come sostenibilità ambientale, agricoltura, aspetti sociali e pedagogici, con l’obiettivo di favorire la crescita sana di bambini e ragazzi. La presentazione si è svolta in un evento pubblico, durante il quale sono stati illustrati gli obiettivi e le iniziative previste dal programma.
Sostenibilità ambientale, agricoltura, sociale e pedagogia per il sostegno e la sana crescita dei bambini e dei ragazzi: su questi principi si è svolta la presentazione del programma “AgriCura - Alle radici del buon vivere”, ideato e promosso dalla Fondazione Anna Mattioli di Parma, costituita.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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