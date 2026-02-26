A Cortona si avvicina la nona edizione di «Chianina & Syrah», un evento che celebra i sapori e le tradizioni locali. La manifestazione si svolgerà dal 6 al 9 marzo, portando in città appassionati e visitatori desiderosi di scoprire le eccellenze della zona. L’iniziativa si inserisce nel calendario primaverile di eventi, offrendo un’occasione di incontro e confronto tra produttori e pubblico.

Arezzo, 26 febbraio 2026 – La città di Cortona anticipa la primavera ed è pronta ad accogliere la IX edizione di «Chianina & Syrah», il festival del buon vivere che torna dal 06 al 09 marzo. Quattro giorni di appuntamenti culinari, cene di gala stellate, meeting, incontri culturali, masterclass, dimostrazioni di cucina, presentazione di attività artigianali legate all’enogastronomia. L’evento, ideato e organizzato da Terretrusche Events, voluto dal Consorzio Vini, sostenuto dal Comune di Cortona con la collaborazione di Cortona Sviluppo, la partnership della Banca Popolare di Cortona insieme ad altri sostenitori e con la tutela e la garanzia... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Chianina e Syrah, a Cortona il Festival del buon vivere

Cortona, torna il concorso di illustrazioni dedicate al Vitellone di razza ChianinaArezzo, 12 gennaio 2026 – Cortona, torna il concorso di illustrazioni dedicate al Vitellone di razza Chianina.

Christy Turlington, «rimanere ottimisti è un buon modo di vivere»Ed è proprio questo desiderio di benessere mentale e fisico che accompagna quotidianamente la celebre modella e filantropa, una delle figure più...

Argomenti discussi: Dal Paestum Wine Fest Business al Salone del Vino di Torino, tra grandi vini e bellezza italiana.

Chianina & Syrah: centinaia a tavola E’ già record di presenze agli eventi La sfilata a teatro tra cinquanta chefPronti, partenza, cin cin. Parte in quinta la tre giorni della sesta edizione di Chianina&Syrah, il festival del buon vivere che andrà avanti nella città etrusca fino a domenica. Oltre le aspettative ... lanazione.it

Chianina e Syrah, oggi il debutto tra convegni e degustazioniOggi apertura della settimana edizione di Chianina & Syrah a Cortona: degustazioni, masterclass, cene stellate e convegni sul tema del Syrah. Evento organizzato da Terretrusche Events e Consorzio Vini ... lanazione.it