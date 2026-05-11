All’Auditorium Paganini di Parma la grande finale europea del Cooking Quiz

All’Auditorium Paganini di Parma si tiene la grande finale europea del Cooking Quiz, un evento che raccoglie i migliori partecipanti provenienti da diversi Paesi. La competizione si svolge in un ambiente dedicato alla cucina e alla gastronomia, con un pubblico presente per seguire le prove dei concorrenti. L’evento è organizzato in modo che i partecipanti possano dimostrare le proprie capacità culinarie sotto gli occhi di giudici e spettatori.

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Arezzo, 11 maggio 2026 – . L’Omnicomprensivo “Fanfani Camaiti” di Pieve Santo Stefano sul podio! Parma si è trasformata nel cuore europeo della formazione alberghiera e dell’enogastronomia ospitando la Finale Europea di Cooking Quiz 2026, il grande progetto didattico rivolto agli istituti alberghieri italiani ed europei che unisce formazione, cultura alimentare, valorizzazione del territorio e orientamento professionale. Il progetto, ideato da PLAN Edizioni e organizzato da PEAKTIME, si realizza con il supporto didattico di ALMA – La Scuola Internazionale di Cucina Italiana, F.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - All’Auditorium Paganini di Parma la grande finale europea del Cooking Quiz ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Bosa vola a Parma: gli studenti del Pischedda in finale al Cooking Quiz Cooking Quiz, l’alberghiero “Mauro Perrone” vola alla finale internazionale di ParmaTarantini Time QuotidianoGli studenti dell’Istituto Alberghiero “Mauro Perrone” di Castellaneta si sono distinti nell’edizione 2026 del Cooking Quiz,... Argomenti più discussi: All’Auditorium Paganini di Parma la grande finale europea del Cooking Quiz.; La Filarmonica Toscanini diretta da Armasar in concerto al Valli; Cooking quiz 2026: sul podio europeo una scuola di Salsomaggiore; Il Marcora è campione Europeo di Cooking Quiz 2026.