Cooking Quiz l’alberghiero Mauro Perrone vola alla finale internazionale di Parma

Gli studenti dell’Istituto Alberghiero “Mauro Perrone” di Castellaneta hanno raggiunto la finale internazionale di Parma nell’edizione 2026 del Cooking Quiz, un progetto che coinvolge scuole alberghiere e promuove la formazione e l’innovazione nel settore dell’enogastronomia. La competizione, dedicata alle scuole di settore, si è svolta con successo e ha visto la partecipazione di numerosi istituti.

Tarantini Time Quotidiano Gli studenti dell’Istituto Alberghiero “Mauro Perrone” di Castellaneta si sono distinti nell’edizione 2026 del Cooking Quiz, progetto didattico dedicato agli istituti alberghieri che unisce formazione, competizione e innovazione nel settore dell’enogastronomia. L’iniziativa, attiva da dieci anni e diffusa a livello europeo, coinvolge ogni anno migliaia di studenti attraverso attività formative e sfide basate su logiche di gamification e confronto tra scuole. Durante la tappa svolta a Castellaneta, gli studenti dell’istituto hanno partecipato anche a una masterclass organizzata da ASSOGI. A guidare l’incontro è stato Vito Matarrese, presidente dell’associazione e titolare di Matarrese srl, che ha affrontato con gli studenti il tema “La cucina è impresa. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

Al termine della competizione, si sono classificate per la fase nazionale due classi dell’Istituto: la 4^A Enogastronomia e la 3^A Sala e Vendita, che parteciperanno alla finale del Cooking Quiz in programma il 6 maggio a Parma - facebook.com facebook