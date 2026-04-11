Bosa vola a Parma | gli studenti del Pischedda in finale al Cooking Quiz

Le studentesse e gli studenti dell’istituto alberghiero G. A. Pischedda di Bosa sono arrivati in finale al Cooking Quiz 2026, un concorso internazionale dedicato alle competenze culinarie. La gara si svolgerà il 6 maggio a Parma, dove i partecipanti avranno l’opportunità di confrontarsi con altri giovani talenti provenienti da diversi paesi. La partecipazione rappresenta un risultato importante per l’istituto e i suoi studenti.

Le classi dell’istituto alberghiero IIS G. A. Pischedda di Bosa hanno ottenuto il diritto di partecipare alla finale internazionale del Cooking Quiz 2026, che si terrà il 6 maggio a Parma. I tre gruppi di studenti hanno superato la selezione locale avvenuta recentemente nella città sul Temo, garantendosi un posto nella sfida europea che vede coinvolti ogni anno oltre 35.000 giovani tra Italia e altri paesi. L’evento organizzato a Bosa ha la partecipazione diretta degli studenti delle classi 4I (indirizzo Sala), 3I (sempre indirizzo Sala) e 4L (indirizzo Enogastronomia). Durante la giornata di prova, i ragazzi hanno affrontato una metodologia didattica basata sulla gamification, integrando le competenze tecniche con dinamiche di confronto diretto tra istituti scolastici.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bosa vola a Parma: gli studenti del Pischedda in finale al Cooking Quiz Cooking Quiz, l’alberghiero “Mauro Perrone” vola alla finale internazionale di ParmaTarantini Time QuotidianoGli studenti dell’Istituto Alberghiero “Mauro Perrone” di Castellaneta si sono distinti nell’edizione 2026 del Cooking Quiz,... Leggi anche: Senigallia vola a Parma: i giovani chef del Panzini vincono il Cooking Quiz