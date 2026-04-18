Un giubbotto di salvataggio appartenuto a un sopravvissuto del Titanic è stato venduto all'asta in Inghilterra per oltre 350.000 sterline. Il manufatto, risalente al disastro avvenuto nell'aprile del 1912, è stato messo in vendita più di un secolo dopo l'affondamento nell’Oceano Atlantico settentrionale. La vendita ha attirato l’attenzione di collezionisti e appassionati di storia marittima.

Un giubbotto di salvataggio indossato dal sopravvissuto al disastro del Titanic è stato messo all’asta più di un secolo dopo l’affondamento nell’Oceano Atlantico settentrionale, nell’aprile del 1912. La giacca è stata indossata da uno dei passeggeri di prima classe a bordo di una scialuppa di salvataggio e si prevede che sarà venduta per 350.000 sterline (473.000 dollari). Anche altri oggetti recuperati sono stati esposti e messi all’asta. Il transatlantico di lusso britannico si scontro con un iceberg colando a picco al largo di Terranova, e adagiandosi su un fondale ad oltre 3mila metri di profondità. Era il suo viaggio inaugurale. Morirono più di 1.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Inghilterra, all'asta un giubbotto di salvataggio del Titanic: il valore è di oltre 350mila sterline

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