Allarme Musetti | salta l’allenamento ottavi di Roma a rischio

Lorenzo Musetti non ha partecipato all’allenamento previsto e la sua presenza negli ottavi degli Internazionali d’Italia è in dubbio. La sua assenza ha suscitato preoccupazioni tra gli addetti ai lavori, mentre le condizioni del tennista restano ancora non chiare. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata, ma il suo mancato impegno sul campo ha acceso l’attenzione su una possibile indisposizione. La sua situazione sarà monitorata nelle prossime ore.

Scatta l’allarme di Lorenzo Musetti in vista degli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia: cosa filtra sulle sue condizioni Un’ombra si allunga sulla partecipazione di Lorenzo Musetti agli ottavi degli Internazionali d’Italia. L’assenza del toscano dalla seduta di allenamento odierna al Foro Italico ha inevitabilmente acceso i riflettori sulle sue condizioni fisiche, a poche ore dal match contro Casper Ruud. Il dubbio è legittimo: Musetti sarà regolarmente in campo? La domanda pesa dopo la vittoria contro Francisco Cerundolo, un successo in due set che ha mascherato prestazioni non brillanti. In campo, il numero uno azzurro ha mostrato movimenti meno fluidi, intensità discontinua e una gestione degli scambi lontana dai suoi standard.🔗 Leggi su Sportface.it

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