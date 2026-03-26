Allarme McTominay? Salta l’allenamento con la Scozia | cosa filtra

Scott McTominay non ha partecipato all'allenamento della Scozia nelle ultime ore. Lo staff tecnico ha dichiarato che il centrocampista del Napoli non presenta problemi fisici. La sua assenza non è stata motivata da motivi di salute e non si conoscono ulteriori dettagli sulle ragioni di questa scelta. La situazione viene monitorata in vista delle prossime partite.

Scott McTominay assente dall’allenamento della Scozia nelle ultime ore, ma lo staff tecnico nega qualsiasi problema fisico per il centrocampista del Napoli. McTominay e la Scozia: scelta prudenziale di Clarke. Il commissario tecnico Steve Clarke ha deciso di non rischiare il calciatore partenopeo durante la seduta di preparazione in vista delle amichevoli contro Giappone e Costa d’Avorio. La decisione rientra in una strategia conservativa pensata per un giocatore reduce dal rientro e considerato decisivo nel sistema tattico scozzese. Non si tratta di un infortunio, ma di una valutazione prudente sul carico di lavoro. McTominay ha già dimostrato il suo valore al Napoli in questa stagione, diventando una pedina importante negli equilibri di Conte. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Allarme McTominay? Salta l’allenamento con la Scozia: cosa filtra Articoli correlati Infortunio Neres, il brasiliano salta la sfida con l’Inter di domani sera: cosa filtra in vista del big match con la JuventusLocatelli Juve, società già al lavoro per blindarlo a vita: potrebbe rinnovare fino a quella data! L’idea del club bianconero Osimhen Juventus: dal... Juventus, novità sull’infortunio di Thuram: cosa è successo oggi in allenamento e cosa filtra dalla Continassa in vista del SassuoloCalciomercato Inter, parla l’agente di Pio Esposito: «Arsenal? Vuole restare in nerazzurro per i prossimi 10 anni!». Approfondimenti e contenuti su Allarme McTominay Argomenti discussi: Buongiorno torna grande, McTominay è super. Alisson: nessun allarme (per ora). Scozia, McTominay salta l’allenamento! Ma nessun allarmeL’assenza dell'azzurro ha subito attirato l’attenzione, anche perché arriva in un momento delicato della stagione. tuttonapoli.net McTominay salta anche Napoli-Roma: le condizioni dello scozzese e chi può giocare al suo postoNiente da fare per il recupero dello scozzese per il big match del 'Maradona' contro la Roma: Elmas scalda ora i motori per far coppia con Lobotka in mezzo al campo. goal.com