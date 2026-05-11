All' Archivio di Stato di Avellino il nuovo appuntamento della rassegna libraria I giovedì della lettura

Da avellinotoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Giovedì 14 maggio prossimo, alle ore 16:30, si terrà un nuovo appuntamento della rassegna libraria dell’Archivio di Stato di Avellino “I giovedì della lettura”.Presentazione del volumeIn tale occasione si presenterà il libro “Lettere inedite di Ferdinando IV di Borbone a Maria Carolina.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Nuovo appuntamento della quarta edizione della rassegna Indomite con il libro di Imma Monsò"Il modello femminile imperante difficilmente ammetteva deviazioni: una donna era veramente tale se si dedicava ai lavori domestici, se mostrava modi...

Massimiliano, figlio di Lando Buzzanca, inaugura la nuova rassegna della Taberna LibrariaLa Taberna Libraria di Latiano inaugura il nuovo calendario della rassegna “Cultura, Spettacolo e.

Argomenti più discussi: Conferenze | L’Archivio di Stato di Genova per la 97ª Adunata Nazionale degli Alpini; All'Archivio di Stato tre giorni tra storia e didattica: dal mercato medievale alla città dei mulini; Dai documenti su Napoleone ai casi del dopoguerra: l'Archivio di Stato apre la storia della città; All’Archivio di Stato una giornata di formazione sui patrimoni digitali.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web