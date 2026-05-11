All' Archivio di Stato di Avellino il nuovo appuntamento della rassegna libraria I giovedì della lettura
Giovedì 14 maggio prossimo, alle ore 16:30, si terrà un nuovo appuntamento della rassegna libraria dell’Archivio di Stato di Avellino “I giovedì della lettura”.Presentazione del volumeIn tale occasione si presenterà il libro “Lettere inedite di Ferdinando IV di Borbone a Maria Carolina.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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