Massimiliano figlio di Lando Buzzanca inaugura la nuova rassegna della Taberna Libraria

Massimiliano, figlio di Lando Buzzanca, ha aperto la nuova stagione della rassegna alla Taberna Libraria di Latiano. L’evento segna l’inizio di un calendario ricco di incontri e spettacoli, che da anni anima la strada principale del paese. La libreria si conferma come un punto di riferimento culturale, attirando appassionati e curiosi pronti a partecipare alle diverse iniziative in programma.

