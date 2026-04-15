Nuovo appuntamento della quarta edizione della rassegna Indomite con il libro di Imma Monsò
Questa sera si tiene un nuovo incontro della quarta edizione della rassegna Indomite, dedicato alla presentazione del libro di Imma Monsò. Nel testo si analizza come il modello femminile dominante imponesse norme rigide, considerando una donna tale solo se si dedicava alla casa, si comportava con garbo e remissività, mantenendo purezza e verginità in vista del matrimonio. La discussione si focalizza sulle aspettative sociali e i ruoli tradizionali assegnati alle donne.
"Il modello femminile imperante difficilmente ammetteva deviazioni: una donna era veramente tale se si dedicava ai lavori domestici, se mostrava modi garbati e remissivi, se era pura nei pensieri e nelle azioni e se conservava la sua verginità in vista di un matrimonio indissolubile. I modelli.🔗 Leggi su Baritoday.it
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