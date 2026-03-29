Aeroporto di Pisa svolta per gli NCC | ecco gli stalli riservati per il carico e scarico passeggeri

All’aeroporto 'Galileo Galilei' di Pisa sono stati istituiti nuovi stalli riservati agli operatori NCC per le operazioni di carico e scarico dei passeggeri. La misura, attesa da diversi anni, è il risultato di un confronto tra le parti coinvolte, che ha portato alla definizione di spazi dedicati. Questa decisione mira a migliorare la gestione del traffico e a garantire maggior ordine nelle aree di sosta.

Una vittoria attesa da anni, frutto di un dialogo serrato che oggi trova finalmente concretezza. All’aeroporto 'Galileo Galilei' di Pisa arrivano gli stalli riservati agli operatori NCC (Noleggio con Conducente) per le operazioni di carico e scarico della clientela. Lo rende noto Confartigianato Imprese Pisa per il quale "la decisione di Toscana Aeroporti, che ha accolto le istanze della categoria, segna un cambio di passo fondamentale per la logistica e l’accoglienza dello scalo pisano". Il via libera ufficiale è stato accolto con entusiasmo dai vertici di Confartigianato NCC Pisa. "Dopo tanti incontri, battaglie e proteste, siamo... 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Aeroporto di Pisa, svolta per gli NCC: ecco gli stalli riservati per il carico e scarico passeggeri Articoli correlati Stalli di carico e scarico, attivi 130 posti con la nuova segnaleticaLa fase sperimentale, nelle zone Centro e quartiere Adriatico, con la sosta breve nelle fasce orarie dedicate punta ad agevolare le fermate in... Sensori per carico e scarico. Arrivano 80 stalli intelligenti. Si cerca posto con la appUna logistica urbana più ordinata, meno traffico inutile e strumenti digitali a supporto di chi lavora ogni giorno nelle consegne. Tutti gli aggiornamenti su Aeroporto di Pisa svolta per gli NCC... Temi più discussi: Aeroporto di Pisa: svolta per gli NCC. Arrivano gli stalli riservati per il carico e scarico passeggeri; Aeroporto, svolta sugli Ncc. Arrivano gli stalli riservati per carico/scarico clienti; Vento forte su Genova, volo da Napoli dirottato a Pisa: possibili disagi all’aeroporto; Peretola, Camera di commercio schierata con Toscana Aeroporti: Ammodernamento non rinviabile. Aeroporto, svolta sugli Ncc. Arrivano gli stalli riservati per carico/scarico clientiDopo anni di mobilitazioni e trattative, la società di gestione concede spazi dedicati agli operatori del noleggio con conducente: Più sicurezza e qualità . msn.com Occupato l’aeroporto di Pisa: corteo per Gaza, i manifestanti sulle piste tra gli aereiPisa, 3 ottobre 2025 – Occupato l’aeroporto Galilei di Pisa. I manifestanti sono entrati sulle piste tra gli aerei. E’ questa dunque una nuova occupazione dei dimostranti che dalla mattina del 3 ... lanazione.it Aeroporto di Pisa. . Più destinazioni, più idee, più viaggi. Segui la pagina dell’Aeroporto di Pisa per non perdere tutte le novità. - facebook.com facebook