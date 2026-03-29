Aeroporto svolta per gli NCC | ecco gli stalli riservati per il carico e scarico passeggeri

All’aeroporto 'Galileo Galilei' di Pisa sono stati istituiti nuovi spazi riservati agli operatori NCC per le operazioni di carico e scarico dei passeggeri. La creazione di questi stalli rappresenta un risultato ottenuto dopo anni di discussioni tra le parti coinvolte. L’introduzione di queste aree dedicate mira a regolare meglio le attività di questi operatori all’interno del terminal.

Una vittoria attesa da anni, frutto di un dialogo serrato che oggi trova finalmente concretezza. All’aeroporto 'Galileo Galilei' di Pisa arrivano gli stalli riservati agli operatori NCC (Noleggio con Conducente) per le operazioni di carico e scarico della clientela. Lo rende noto Confartigianato Imprese Pisa per il quale "la decisione di Toscana Aeroporti, che ha accolto le istanze della categoria, segna un cambio di passo fondamentale per la logistica e l’accoglienza dello scalo pisano". Il via libera ufficiale è stato accolto con entusiasmo dai vertici di Confartigianato NCC Pisa. "Dopo tanti incontri, battaglie e proteste, siamo... 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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