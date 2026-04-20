Connessioni Solari a Milano il tour immersivo alla scoperta dell’energia da fonti rinnovabili

A Milano si terrà un tour dedicato all’energia solare, con una serie di eventi che permetteranno al pubblico di esplorare le possibilità delle fonti rinnovabili attraverso esperienze virtuali. L’iniziativa offre un percorso interattivo per conoscere meglio gli impianti fotovoltaici domestici, puntando a illustrare i vantaggi legati all’utilizzo dell’energia solare. L’evento si svolgerà in diverse date, coinvolgendo cittadini e appassionati di tecnologie sostenibili.

Arriva a Milano un roadshow di eventi che offrirà al pubblico l’opportunità di vivere un'esperienza interattiva grazie alla realtà virtuale, volta a far comprendere i benefici e le potenzialità degli impianti fotovoltaici domestici.Il tour immersivo PlenitudeIl tour immersivo è ideato e.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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