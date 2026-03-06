Alla scoperta dell’Oltretorrente | tour guidati gratuiti per San Giuseppe

In occasione della Festa di San Giuseppe, l’Oltretorrente a Parma propone nuovamente tour guidati gratuiti rivolti a cittadini e visitatori. Dopo il grande riscontro dello scorso anno, le visite permettono di esplorare la zona e conoscere i suoi luoghi storici. Le iniziative si svolgono durante i giorni della festa, coinvolgendo gruppi di partecipanti interessati a scoprire le caratteristiche del quartiere.

Dopo l'enorme successo dello scorso anno, che ha registrato il tutto esaurito, in occasione della tradizionale Festa di San Giuseppe l'Oltretorrente torna ad aprirsi a parmigiani e turisti con un'esperienza coinvolgente: un ciclo di visite guidate gratuite alla scoperta della storia, della cultura e delle curiosità di uno dei quartieri più autentici della città. Grazie al supporto e al contributo di Confesercenti Parma, nel fine settimana di sabato 14 e domenica 15 marzo guide turistiche abilitate, iscritte all'elenco nazionale, accompagneranno i partecipanti tra vie, monumenti e racconti dell'Oltretorrente, attraverso itinerari tematici capaci di offrire punti di vista originali e approfonditi.

