Alla Limonaia di Villa Strozzi arriva Fritto di mare in festa

Nelle giornate di sabato 16 e domenica 17 maggio, la Limonaia di Villa Strozzi di Firenze ospita l'evento "Fritto di Mare in Festa", un appuntamento dedicato alla valorizzazione dello street food ittico nel cuore della città. La manifestazione si svolge nella cornice del giardino di via Pisana.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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