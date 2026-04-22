Bufala Food Festival alla Limonaia di Villa Strozzi

Dal primo al 3 maggio 2026, Firenze si prepara ad accogliere il Bufala Food Festival, una manifestazione che si svolgerà alla Limonaia di Villa Strozzi. L’evento sarà dedicato alle produzioni casearie e alla cucina tradizionale della regione Campania. Durante i tre giorni, saranno presenti espositori e produttori provenienti dalla zona, che presenteranno i loro prodotti e specialità locali. La manifestazione si svolgerà in un’area pubblica della città, accessibile al pubblico.

Dal primo al 3 maggio 2026, la città di Firenze ospiterà il Bufala Food Festival, una manifestazione interamente dedicata alle produzioni casearie e alla tradizione gastronomica della Campania. L'evento si terrà presso la consueta cornice della Limonaia Strozzi, in via Pisana 77, offrendo ai.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Alla Limonaia di Villa Strozzi torna il Marocco Food FestivalIl Marocco Food Festival torna a Firenze: sapori e tradizioni alla Limonaia StrozziNelle giornate di sabato 25 e domenica 26 aprile 2026, la Limonaia... Only Usato Market alla Limonaia di Villa StrozziDomenica 15 marzo 2026, la Limonaia di Villa Strozzi a Firenze ospita una nuova edizione di Only Usato, l'evento di mercato dedicato al second hand e...