Only Usato Market alla Limonaia di Villa Strozzi

Domenica 15 marzo 2026, la Limonaia di Villa Strozzi a Firenze ospita una nuova edizione di Only Usato, l'evento di mercato dedicato al second hand e al collezionismo vintage. Dalle ore 11:00 alle 19:00, gli spazi di Via Pisana 77 accolgono espositori e appassionati per una giornata incentrata sul riuso e sulla ricerca di capi e oggetti d'epoca. La manifestazione si propone come un punto di riferimento per chi desidera esplorare stili del passato e alternative sostenibili al consumo di massa. All'interno della struttura, i visitatori possono trovare una selezione curata di abbigliamento, accessori e articoli di modernariato, favorendo la circolarità dei prodotti e il recupero di pezzi unici. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

