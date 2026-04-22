Parte il ' Maggio dei libri' di Pisa con tanti eventi | il programma

A Pisa prende il via il 'Maggio dei libri', un mese ricco di eventi dedicati ai libri, agli autori e alle storie che riflettono il nostro tempo. Il Comune ha condiviso il programma in occasione della Giornata mondiale del libro, annunciando una serie di iniziative che si svolgeranno durante tutto maggio. L'obiettivo è coinvolgere il pubblico attraverso incontri, presentazioni e altre attività legate alla letteratura.

Un viaggio lungo tutto il mese di maggio tra libri, autori e storie che raccontano il nostro tempo. E' questo il programma del 'Maggio dei libri', che il Comune di Pisa ha annunciato in occasione Giornata mondiale del libro. Prende il via giovedì 23 aprile, nei totem cittadini e nelle piattaforme.🔗 Leggi su Pisatoday.it The Light Gate - HOW IT ALL BEGAN: Early UFO Events with Michael Schratt Notizie correlate Leggi anche: Tanti gli eventi in programma: libri, docufilm, copie anastatiche, podcast, serie tv, opere teatrali, concerti, tour ed eventi in tutta Italia. Primo appuntamento il 6 marzo Leggi anche: "Il Maggio dei Libri", a Ortona anteprima d’eccezione con il candidato al premio Strega Vito Di Battista Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Scelta delle scuole da parte degli iscritti in GAE per l'inserimento in graduatorie di I fascia, istanze dal 27 aprile all'11 maggio; Dal 13 maggio parte la versione semplificata del certificato medico di infortunio INAIL; Palermo: dal 29 maggio parte il settimo step della differenziata Porta a Porta nel quartiere Noce; Da maggio piazza Bra chiusa al traffico, ma parte una raccolta di firme per dire no. LBA, definite le date dei playoff Unipol 2026: il comunicatoLa Lega Basket A ha reso noto il calendario ufficiale degli LBA Playoff Unipol 2026, che prenderanno il via sabato 16 maggio e domenica 17 maggio con la Gara 1 dei quarti di finale. Questo quanto ripo ... msn.com Taglio drastico dei collegamenti da maggio a ottobre per il gruppo di cui fa parte anche Ita AirwaysLa guerra in Iran e la conseguente chiusura dello Stretto di Hormuz hanno provocato il raddoppio dei prezzi del carburante per aerei. In risposta a questa crisi, il gruppo Lufthansa — di cui fa parte ... lanuovasardegna.it Ranieri ha incassato la rinnovata fiducia da parte della proprietà, con Dan e Ryan che anche nei colloqui avuti con lo stesso Gasperini hanno ribadito la centralità della figura dell’ex allenatore giallorosso. Ranieri - scrive Andrea Pugliese su 'La Gazzetta dello - facebook.com facebook #PapaLeoneXIV #PapainGuineaEquatoriale Si tratta di prendere parte, con la forza del Vangelo, allo sviluppo integrale di questa terra, al suo rinnovamento, alla sua trasformazione. Tante sono le ricchezze naturali di cui il Creatore vi ha dotato: siano una ben x.com