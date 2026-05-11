Aliano | 18 opere di Franco Mulas donate per il progetto 2027
A Aliano sono state donate 18 opere di Franco Mulas per il progetto 2027. La donazione riguarda pezzi che potrebbero contribuire alla candidatura della città come Capitale italiana della cultura nel 2027. Le tele di Mulas sono collegate alla memoria di uno scrittore noto per le sue testimonianze sulla deportazione, creando un legame tra arte e storia. La collaborazione tra le opere e il progetto culturale locale si inserisce in un percorso di valorizzazione del territorio.
?? Punti chiave Come influenzerà questa donazione la candidatura di Aliano a Capitale 2027? Quale legame artistico unisce le tele di Mulas alla memoria di Levi? Perché la famiglia dell'artista ha scelto proprio questo borgo lucano? Quando sarà possibile ammirare la nuova sala dedicata al maestro??? In Breve Sara Mulas dona 18 opere con valore stimato di 110 mila euro. Giuseppe Appella media l'accordo tra la famiglia e il comune di Aliano. Mostra inaugurale prevista entro giugno per valo .🔗 Leggi su Ameve.eu
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