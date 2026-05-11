Aliano | 18 opere di Franco Mulas donate per il progetto 2027

A Aliano sono state donate 18 opere di Franco Mulas per il progetto 2027. La donazione riguarda pezzi che potrebbero contribuire alla candidatura della città come Capitale italiana della cultura nel 2027. Le tele di Mulas sono collegate alla memoria di uno scrittore noto per le sue testimonianze sulla deportazione, creando un legame tra arte e storia. La collaborazione tra le opere e il progetto culturale locale si inserisce in un percorso di valorizzazione del territorio.

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