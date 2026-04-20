Dopo le oltre 1.500 prestazioni diagnostiche e specialistiche donate nel 2025 a persone in difficoltà economica e sociale, illycaffè rinnova, ampliandolo, l'impegno con la LILT, Lega Italiana Lotta contro i Tumori, sostenendo per il terzo anno consecutivo il progetto " Visite Donate ", ispirate alla tradizione del 'caffè sospeso'. L'iniziativa si estende a Milano, Monza Brianza, Roma, Napoli, Bari, Bologna, Cagliari, Genova, Padova, Palermo, Pescara e Trieste, raddoppiando la presenza sul territorio. Il progetto nasce per garantire prevenzione oncologica a chi è in difficoltà: "Visite Donate" è rivolto a persone fragili cui è assicurato accesso gratuito a importanti servizi di prevenzione.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - illycaffè rinnova il progetto "Visite Donate" in collaborazione con LILT

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