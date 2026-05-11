Algeria | il poeta dell’Hirak rischia la morte per accuse di terrorismo

Un poeta coinvolto nelle proteste dell’Hirak in Algeria rischia la vita per accuse di terrorismo, dopo che le autorità hanno modificato le imputazioni nei suoi confronti. Inizialmente accusato di aver espresso opinioni critiche, ora si trova sotto indagine per presunti schemi terroristici. La vicenda mette in evidenza come le autorità abbiano convertito le accuse, sollevando interrogativi sulla definizione di satira sociale e sui limiti delle libertà di espressione nel paese.

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