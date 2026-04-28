Luca Zidane subisce un infortunio e rischia di saltare i Mondiali come gli altri portieri dell'Algeria

Luca Zidane ha subito un infortunio a mandibola e mento, che potrebbe impedirgli di partecipare ai Mondiali. La stessa condizione riguarda altri due portieri dell’Algeria, anch’essi infortunati. La squadra si trova ora a dover affrontare l’incertezza sulla presenza dei propri portieri principali per la competizione mondiale. La situazione ha suscitato attenzione tra gli addetti ai lavori e i tifosi.

Luca Zidane ha riportato un serio infortunio a mandibola e mento. Rischia di saltare i Mondiali, così come gli altri due portieri dell'Algeria, attualmente infortunati.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Napoli: ennesimo infortunio, rischia di saltare il TorinoLa stagione del Napoli continua a essere segnata da infortuni che sembrano non dare pace ai partenopei; quando sembrava che il gruppo stesse... Ekitiké subisce un grave infortunio in Champions: il francese salterà i MondialiHugo Ekitiké ha subito un grave infortunio durante la partita di ritorno di Champions tra Liverpool e PSG. Altri aggiornamenti Luca Zidane portiere dell’Algeria in Coppa d’Africa, il figlio di Zizou si gioca pure i Mondiali 2026Il figlio di Zinedine Zidane, che dallo scorso ottobre è eleggibile per l’Algeria, è il favoritissimo per il posto da titolare per la porta dell’Algeria, che disputerà la Coppa d’Africa. Leggi tutte ... fanpage.it Luca Zidane ha scelto l'Algeria: l'orgoglio della famiglia e l'attesa dei tifosi, giocherà oggi?Un portiere, negli ultimi giorni, sta facendo molto parlare di sé. È Luca Zidane, figlio del campione del mondo del 1998 che ha scelto di giocare per l’Algeria; una decisione che ha acceso i dibattiti ... tuttomercatoweb.com