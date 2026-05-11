Alessandro Giuli l’incontro con Meloni non ferma i sospetti dei Fratelli | Regeni non c’entra vuole riprendersi il ministero

Alessandro Giuli ha avuto un incontro con un esponente del governo, ma questa riunione non ha modificato le tensioni tra i Fratelli e il governo. I sospetti riguardano ancora un caso di un ricercatore ucciso in Egitto, con alcuni che escludono un collegamento con la vicenda. Giuli, comunque, avrebbe preso le distanze da un altro politico coinvolto in controversie legate a una mostra artistica, cercando di affermare la propria autonomia politica.

« Alessandro Giuli non ha le posizioni di Fazzolari. Da questa storia della Biennale è uscito sconfitto e ha capito che in quest’ultimo anno che gli resta al governo deve provare a incidere facendo ciò che pensa davvero». In altre parole, il ministro stanco di sentirsi ‘commissariato’ da FdI avrebbe approfittato del pasticcio sul docufilm su Giulio Regeni per imprimere una svolta al suo ministero. A quanto apprende Open, è questa la lettura che circola in via della Scrofa nel day after dell’ennesimo terremoto che ha investito il Mic e l’incontro a palazzo Chigi con Meloni non è servito a cancellare i sospetti, anche se ha certamente abbassato la tensione.🔗 Leggi su Open.online

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