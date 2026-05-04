Tra Curno e Trescore si svolge un evento dedicato ai motori d’epoca, con particolare attenzione alle auto e alle Vespa. Durante la manifestazione è possibile osservare mezzi storici e visitare i laboratori tecnici di ABF, dove vengono mostrati dettagli sulla manutenzione e il restauro di veicoli d’epoca. La manifestazione coinvolge appassionati e curiosi interessati a scoprire più da vicino questi mezzi.

? Cosa scoprirai Come si sposteranno i mezzi tra Curno e Trescore?. Cosa si potrà scoprire visitando i laboratori tecnici di ABF?. Chi ha organizzato il corteo tra le due sedi?. Perché l'evento unisce i club storici alla formazione professionale?.? In Breve Mattina a Curno in via Padre Finassi 10 dalle 9:30 alle 11:30.. Pomeriggio a Trescore in via Damiano Chiesa 12 tra le 14:00 e le 16:00.. Collaborazione con Club Automoto Storiche e Vespa Club di Treviglio.. Visite guidate ai laboratori didattici ABF durante tutta la giornata.. Sabato 9 maggio le sedi dell’Azienda Bergamasca Formazione a Curno e Trescore Balneario ospiteranno una festa dedicata ai motori storici con auto d’epoca e Vespa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Motori d’epoca tra Curno e Trescore: un viaggio tra auto e Vespa

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