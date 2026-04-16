Tra cultura e tradizione | circo spoja lorda pesce azzurro e auto d' epoca in questo nuovo weekend primaverile

Dal 17 al 19 aprile, il fine settimana porta con sé numerosi eventi distribuiti tra sagre, spettacoli e manifestazioni culturali. Tra le iniziative in programma ci sono rappresentazioni di circo, degustazioni di spoja lorda e pesce azzurro, oltre alla presenza di auto d'epoca in esposizione. La città si prepara a offrire un calendario vario per gli appassionati di tradizione e divertimento.

Il weekend dal 17 al 19 aprile si anima con un ricco calendario di eventi tra sagre, spettacoli e cultura diffusa sul territorio. Dai sapori della tradizione con la Spoja Lorda a Brisighella alle atmosfere colorate della Festa del Circo a Cervia, fino a passeggiate enogastronomiche e feste di.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Si celebra la tradizione con la festa della Spoja LordaIl borgo medievale di Brisighella è pronto a trasformarsi in un grande palcoscenico di sapori e tradizioni in occasione della storica festa dedicata... Leggi anche: Weekend a Cesena Fiera tra auto e moto d’epoca, wellness e congresso medico scientifico Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Caorle tra mare, cultura e tradizione; Festival dell’olio di Roma Igp, dal 10 al 21 aprile, tra cultura e gusto; Montalcino: al via la stagione turistica tra eventi, cultura e tradizioni; Valconca, una settimana di eventi tra cultura, teatro e tradizioni fino al 12 aprile. La gara mondiale dei pizzaioli arriva in Cina, tra tradizione e innovazioneA Chongqing la pizza si conferma terreno d'incontro tra tradizione italiana e nuove interpretazioni internazionali. (ANSA) ... ansa.it Scoprire Val Borbera: borghi creativi, installazioni e tradizioni artigianeUn itinerario tra l’Appennino e la Riviera dove installazioni, iniziative comunitarie e antiche botteghe trasformano paesaggi e relazioni ... viaggiamo.it #16aprile2026 «Senza cultura e la relativa libertà che ne deriva, la società, anche se fosse perfetta, sarebbe una giungla. Ecco perché ogni autentica creazione è in realtà un regalo per il futuro» (Albert Camus). Buongiorno a tutti dal Teatro La Fenice - facebook.com facebook «Senza cultura e la relativa libertà che ne deriva, la società, anche se fosse perfetta, sarebbe una giungla. Ecco perché ogni autentica creazione è in realtà un regalo per il futuro» (Albert Camus). Buongiorno a tutti! #16aprile x.com