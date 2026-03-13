bergamo controlli contro le occupazioni abusive nei box aler di via rovelli

A Bergamo, agenti di Polizia, Digos e Carabinieri hanno effettuato controlli nei box Aler di via Rovelli nel quartiere Boccaleone. Durante l'operazione sono stati verificati in totale 145 garage, per contrastare le occupazioni abusive e garantire la regolarità degli spazi. Nessun dettaglio su eventuali sanzioni o conseguenze è stato reso noto.

I CONTROLLI. Operazione con Polizia, Digos e Carabinieri nel quartiere Boccaleone: verificati 145 garage. Trovata una persona che dormiva in un box, circa venti locali da sgomberare e ripulire. Proseguono sui territori le azioni per il contrasto alle occupazioni abusive e il rispristino della legalità nelle case popolari. A Bergamo, nei box di via Rovelli 36, quartiere Boccaleone, Aler Bergamo-Lecco-Sondrio ha effettuato un sopralluogo congiunto con la Polizia di Stato, la Digos e i Carabinieri per verificare la situazione dell’area e contrastare episodi di occupazione abusiva e utilizzo improprio degli spazi. L’operazione ha riguardato il controllo dell’intero complesso. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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