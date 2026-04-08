I Carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo hanno condotto un'operazione di controllo nel territorio di Albano Laziale, coinvolgendo anche un elicottero e unità cinofile. Durante le verifiche sono state denunciate persone per occupazioni abusive, furto di risorse idriche e detenzione di droga. L’intervento ha visto la partecipazione di forze specializzate, con l’obiettivo di garantire la sicurezza locale e contrastare attività illecite.

I Carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo, avvalendosi del supporto aereo fornito dal Nucleo Elicotteri Carabinieri di Pratica di Mare e dal Nucleo Cinofili di Santa Maria di Galera, hanno intrapreso un’importante operazione di controllo straordinario del territorio. Questa iniziativa ha riguardato in particolare il complesso residenziale situato in via Roma, nella località Pavona, all’interno del comune di Albano Laziale. Controlli per contrastare la criminalità e il degrado urbano. L’ampio piano di controlli è stato attuato con l’obiettivo di contrastare la criminalità diffusa e il degrado urbano nelle aree popolari della città di Albano Laziale, in particolare nei complessi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dell’Ater Provincia. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: controlli ad Albano Laziale, denunce per occupazioni abusive, furto risorse idriche e droga

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