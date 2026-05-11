Albinea colpo Ferrante nei supplementari | la Modenese cade al 2-3

Nella partita di Albinea, la squadra locale ha ottenuto una vittoria per 3-2 contro la Modenese, grazie a un gol nel secondo tempo supplementare. La Modenese, che aveva concluso la regolare fase con un vantaggio, è crollata nei minuti finali, subendo due reti. La partita si è conclusa con la rete decisiva di un giocatore di Albinea nei tempi supplementari. La sconfitta solleva dubbi sulla possibilità di Albinea di vincere la finale senza uno dei giocatori chiave.

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