Albinea colpo Ferrante nei supplementari | la Modenese cade al 2-3
Nella partita di Albinea, la squadra locale ha ottenuto una vittoria per 3-2 contro la Modenese, grazie a un gol nel secondo tempo supplementare. La Modenese, che aveva concluso la regolare fase con un vantaggio, è crollata nei minuti finali, subendo due reti. La partita si è conclusa con la rete decisiva di un giocatore di Albinea nei tempi supplementari. La sconfitta solleva dubbi sulla possibilità di Albinea di vincere la finale senza uno dei giocatori chiave.
? Punti chiave Come farà l'Albinea a vincere la finale senza Stefano Ametta?. Chi pagherà le conseguenze del crollo della Modenese nei supplementari?. Perché il Novellara è stato condannato alla retrocessione immediata?. Quali squadre reggiane hanno ottenuto il ripescaggio in Prima categoria?.? In Breve Silipo segna doppia per Albinea, Manno pareggia per Modenese al 2-2.. Ametta salta la finale contro Rubierese al campo del Valeriani domenica prossima.. Issah salva Quattro Castella contro Juve Club con un gol da 1-0.. Novellara retrocede in Seconda categoria dopo la sconfitta per 3-1 contro Povigliese.. Ferrante segna un rigore decisivo nei supplementari per l’United Albinea, che batte la Modenese per 2-3 e conquista il pass per la finalissima del girone C contro la Rubierese.🔗 Leggi su Ameve.eu
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