Juventus-Galatasaray 3-2 RETI: 37' Locatelli (R), 25' st Gatti, 36' st McKennie, 16' pts Osimhen, 13' sts Baris Yilmaz. JUVENTUS (4-2-3-1): Perin 6; Kalulu 6.5 (3' sts Openda 5.5), Gatti 7, Kelly 5.5, McKennie 7; Thuram 6.5 (33' st Adzic 5), Locatelli 6.5 (3' sts Kostic 6); Conceiçao 5.5 (22' st Zhegrova 5), Koopmeiners 6.5, Yildiz 7.5 (12' pts Miretti 6); David 5 (22' st Boga 6). In panchina: Di Gregorio, Pinsoglio, Bremer, Gil, Rizzo. Allenatore: Spalletti 7. GALATASARAY (4-2-3-1) - Ugurcan Cakir 6; Sallai 5.5 (13' st Boey 6), Sanchez 5.5, Abdulkerim Bardakci 5.5, Jakobs 5.5 (42' st Eren Elmali 6); Torreira 5. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Una eroica Juventus rimonta in dieci il Galatasaray nei 90' (3-0) ma coi cede nei supplementari

La Juve sfiora il miracolo Champions, rimonta 3 gol al Galatasaray ma cede ai supplementari: è fuoriTorino, 25 febbraio 2026 - La Juventus sfiora il miracolo, ma viene eliminata dalla Champions League.

Basket Serie A: Virtus Bologna in solitaria, Udine rimonta ma cede 90-86 in una sfida combattuta.La Virtus Bologna torna in solitaria al comando della classifica di Serie A basket dopo una vittoria combattuta contro l'Udine, conclusasi 90-86 al...

JUVENTINO PESCA IL GALATASARAY IN CHAMPIONS LEAGUE

Juventus comunque da applausi: crollo ai supplementari, 3-2. Galatasaray agli ottavi di ChampionsLa Juventus spera di ribaltare il risultato (pesante 5-2) dell’andata contro il Galatasaray e a Torino lotta e spera, dopo il vantaggio siglato da Locatelli. thesocialpost.it

Bernardeschi spiega: «Una rimonta è un qualcosa che devi sentire dentro. Il giocatore più determinante di questa Juve è Yildiz». Le paroleBernardeschi spiega: «Una rimonta è un qualcosa che devi sentire dentro. Il giocatore più determinante di questa Juve è Yildiz». Le parole Federico Bernardeschi, intervistato da Prime Video, è tornato ... calcionews24.com

Una Juventus eroica. Una Juventus che è andata davvero a un passo dall’impresa. Una Juventus che ha giocato contro tutto e tutti, andando ben oltre le più rosee aspettative. Ha dominato la partita, anche in dieci contro undici, per un’espulsione che, diciamo - facebook.com facebook

