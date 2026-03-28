Peggiora la frana a Silvi crollati una casa e alcuni alberi lungo strada provinciale 29 che sta sprofondando FOTO

A Silvi si assiste a un peggioramento della frana in corso da diverse settimane, con il crollo di una casa e di alcuni alberi lungo la strada provinciale 29. La strada sta sprofondando e la situazione si sta evolvendo rapidamente. La frana ha interessato anche le aree circostanti, aggravando le condizioni del territorio e rendendo necessarie ulteriori verifiche tecniche.

Si sta aggravando rapidamente la situazione a Silvi paese a causa della frana in atto da qualche settimana. Nei giorni scorsi è stata decisa la chiusura di un tratto della strada provinciale 29 all'altezza dell'incrocio con Santa Lucia. Erano state sgomberate anche due case nelle quali abitavano altrettanti famiglie. Ma nelle ultime ore il movimento franoso sta subendo un'accelerata e la carreggiata stradale è completamente sprofondata portando con sé anche alcuni alberi. Inoltre, una delle case situate lungo la linea della frana è purtroppo crollata. Molto impattanti le fotografie che mostrano la situazione attuale ovvero nella mattinata di sabato 28 marzo. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Peggiora la frana a Silvi, crollati una casa e alcuni alberi lungo strada provinciale 29 che sta sprofondando [FOTO] Articoli correlati Troppo critica la situazione sulla 29/B di Silvi dopo la frana: chiuso un tratto della provinciale [FOTO]“Alterazioni e infiltrazioni idriche tali da compromettere la coesione del materiale roccioso sottostante”. FOTO/ Smottamento lungo la provinciale 12, fango e alberi invadono la stradaUn ampio smottamento si è verificato sul versante che sovrasta la Strada provinciale n.