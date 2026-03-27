Nelle Marche, il maltempo ha causato il crollo di alberi e il travolgimento di auto, portando i vigili del fuoco a intervenire più di cento volte nelle ultime ore. Le operazioni di soccorso sono state numerose a causa delle forti perturbazioni che si sono abbattute sulla regione a partire dal pomeriggio di ieri.

La provincia più colpita è quella di Ancona, con 52 interventi, seguita da Pesaro Urbino (26), Macerata (19), Fermo (10) e Ascoli Piceno (1) ANCONA - Oltre cento interventi in poche ore per il maltempo che da ieri pomeriggio sta interessando le Marche. È il bilancio dei vigili del fuoco, impegnati soprattutto nella rimozione di alberi e rami caduti sulle strade, con criticità diffuse in tutta la regione. La provincia più colpita è quella di Ancona, con 52 interventi, seguita da Pesaro Urbino (26), Macerata (19), Fermo (10) e Ascoli Piceno (1). Le squadre hanno operato senza sosta per mettere in sicurezza la viabilità e prevenire ulteriori rischi per automobilisti e residenti. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

© Anconatoday.it - Alberi crollati e auto travolte, centinaia gli interventi dei vigili del fuoco a causa del maltempo

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