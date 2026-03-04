Guerra in casa Carrisi la figlia di Albano e l’ex marito se ne dicono di santa ragione | è scontro aperto!

Nella famiglia di Albano si registra un acceso scontro tra Romina Carrisi e l’ex marito, Stefano Rastelli. La loro disputa riguarda la custodia del bambino, Alex Lupo, e si è tradotta in dure accuse pubbliche. La tensione tra i due si è manifestata con dichiarazioni e confronti diretti, attirando l’attenzione dei media su questa separazione. La vicenda riguarda esclusivamente questioni familiari e non coinvolge altri aspetti legali o controversie più ampie.

Tensione altissima nella famiglia di Albano. A finire sotto i riflettori è la rottura tra Romina Carrisi e il regista Stefano Rastelli, padre del piccolo Alex Lupo. Dopo le dichiarazioni rilasciate in televisione dalla figlia del cantante, l’ex compagno ha deciso di intervenire pubblicamente con parole dure, dando vita a un botta e risposta che ha immediatamente attirato l’attenzione mediatica. La figlia di Albano in guerra con l’ex: le sue parole in tv. Ospite nel salotto di Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, Romina Carrisi ha annunciato tra le lacrime la fine della relazione con Rastelli. Nel corso dell’intervista ha lasciato intendere che nel loro rapporto sarebbe potuta mancare « una base di rispetto », parole che hanno colpito profondamente il regista. 🔗 Leggi su Donnapop.it

